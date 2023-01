Gianluca Vialli | le ultime parole prima della morte

(Di sabato 7 gennaio 2023)ha parlato del concettoad Alessandro Cattelan durante un’intervista alla nuova serie tv Netflix Una semplice domanda. L’allenatore è morto ieri, venerdì 6 gennaio 2023, a 58 anni, dopo cinque anni dalla diagnosi di un tumore al pancreas. A dicembre lui stesso aveva annunciato l’abbandono dei suoi impegni con la Nazionale a causaricomparsamalattia. Cosa ha dettodi morire? Il suo discorso a Cattelan è stato veramente toccante. “Una semplice domanda”, cosa ha dettodi morire Quando ha risposto alle domande di Cattelan,in cuor suo sapeva già di non avere molto tempo da vivere. Quali sono state le ...

Open

Roberto Mancini esprime il suo dolore il giorno dopo la morte del suo "gemello". In una intervista realizzata e diffusa dalla Figc ricorda di quando si sono visti: "Abbiamo parlato, ...... il rigore di Fabio Grosso nella finale del 2006 vinta contro la Francia, l'abbraccio tra Roberto Mancini e: sono tre momenti iconici della Nazionale Azzurra negli ultimi 40 anni, ... Gianluca Vialli, il tumore al pancreas e il dottore che l'ha operato: «Il primo sintomo Un ittero» NAPOLI – Un minuto di raccoglimento per Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic. Luciano Spalletti ha cominciato così la conferenza stampa di vigilia del match contro la Sampdoria: ...Lutto cittadino a Cremona lunedì 9 gennaio, giorno in cui verranno celebrati a Londra i funerali di Gianluca Vialli, con una cerimonia privata voluta dalla famiglia. Lo ha decretato ...