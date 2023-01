Gianluca Vialli è morto a 58 anni La famiglia | «Vivrà per sempre nei nostri cuori»

(Di sabato 7 gennaio 2023) È: l’ex calciatore aveva 58, da tempo era in cura per un tumore al pancreas. Lascia la moglie Cathryn e le due figlie Sofia e Olivia

Agenzia ANSA

Caro Beppe, un saluto nel giorno della scomparsa di, unico calciatore, nella storia dell'Economist, ad aver pranzato con il direttore, grazie ad una tua intuizione e alla tua visione. Fu divertente organizzare quell'incontro. È ...Ho un ricordo molto nitido di, che risale a circa venticinque anni fa. Nel 1998 mi trovavo a Londra: avevo deciso di trascorrere un po' di tempo nella capitale inglese per migliorare la lingua e per fare un'... Addio a Gianluca Vialli, la famiglia: 'Il suo esempio per sempre nei nostri cuori' - Calcio L’ex portiere spallino Cervellati: "Se n’è andato un campione che è stato la massima espressione della passione per il calcio" ...10.50 Calcio,a Londra è morto Gianluca Vialli In una clinica di Londra è morto Gian- luca Vialli.Aveva 58 anni.Da tempo lot- tava contro un tumore al pancreas. Una Champions e una Coppa Uefa con la ...