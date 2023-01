Gianfranco Apicerni | la storia d’amore con l’ex fidanzata Noemi Bocchi | “Uno dei periodi più belli della mia vita”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 7 gennaio 2023), tra i volti di “C’è Posta Per Te” al via con la nuova edizione in onda stasera su Canale 5, ha un’exche in questi mesi è stata al centro dell’attenzione del mondo gossip,, due annicon, nel passato– Ph © Max AngeloniGrande appassionato di calcio, si è fatto conoscere per la partecipazione al reality sportivo “Campioni” nel 2004 quando militava nelle file del Cervia, insieme a Giorgio Alfieri, team seguito dal programma trasmesso su Italia Uno condotto da ...