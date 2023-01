GF Vip | rissa tra due concorrenti | arrivano squalifiche VIDEO

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ancora pesanti discussioni nella casa del Grande Fratello Vip e, ancora una volta, in questa settima edizione, si è rischiata la. Questa volta sono state due, Dana Saber e Oriana Marzoli, a finire nel mirino dei social. In molti, in queste ore, stanno chiedendo provvedimenti per le due, ma cosa accadrà? Al GF Vip si sfiora latra due: provvedimenti in arrivo (Ilovetrading.it)Un’edizione, questa settima del Grande Fratello Vip, caratterizzata da numerosi scontri e, secondo i social, da pochi provvedimenti della produzione. E dire che, sino ad oggi, ci sono state due, quella di Ginevra Lamborghini e Riccardo Fogli. Mentre Giovanni Ciacci ed Elenoire Ferruzzi sono stati eliminati nel corso di un voto lampo. Ma, a quanto pare, ...