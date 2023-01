GF Vip | il dramma di un’ex concorrente | “Non avevo previsto quello che è successo”

Liberoquotidiano.it

amara per . Il rapporto tra l'hairstylist deie l'ex compagna è sempre piu' ai ferri corti. E se finora erano solo volati insulti (a volte ... ha informato i suoi follower dell'ennesimo...Con Vialli se ne va uno degli sportivi italiani più amati di sempre, un esempio per chi come lui ha vissuto e vive ildella malattia. "Il cancro è un compagno di viaggio indesiderato, però non ... Patrizia Rossetti, dramma in diretta: "In tutto il corpo", lascia il Gf Vip Morto a un giorno dal compleanno del figlio. Il dramma di Niccolò Amadio, che si è arreso a 46 anni dopo una lunga malattia, lasciando la famiglia e gli amici nello sconforto.Lo abbiamo visto sempre sorridente e dotato di una spiccata ironia, ma nasconde in realtà anche un lato molto profondo, che è uscito fuori nel momento in cui ha raccontato di un dramma di cui non è an ...