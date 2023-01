Gf Vip | Daniele Dal Moro disperato per Martina Nasoni | ' Amo ancora la mia ex di quattro anni fa'

(Di sabato 7 gennaio 2023)Dalsenza filtri, per la prima volta. Il gieffino, nelle ultime ore, si è aperto sotto l'aspetto sentimentale, undel tutti inedito visto il suo essere introverso. L'ex volto di ...

leggo.it

Quella di ieri è stata una giornata turbolenta per Dana Saber: nella casa del Grande Fratello, la modella ha avuto uno scontro acceso con Giaele De Donà. La causa Un piatto di pasta. LA LITE TRA ...Prima di dire ti amo a una ragazza passa troppo tempo' rivela. Leggi anche > Gf, lite furiosa tra Dana, Giaele e Oriana: arrivano quasi alle mani. 'Sei una morta di fame' 'Quando arrivo ... Gf Vip, Daniele Dal Moro ubriaco per il brandy nello zabaione Ecco cosa dice senza freni agli altri Il modello veronese Daniele Dal Moro apre il cuore nella casa del GF Vip e ricorda le notti trascorse con un clochard Daniele Dal Moro apre la scatola dei ricordi… Leggi ...Daniele Dal Moro senza filtri, per la prima volta. Il gieffino, nelle ultime ore, si è aperto sotto l'aspetto sentimentale, un Daniele del tutti inedito visto il suo ...