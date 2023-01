Gf Vip | Dana si spoglia e resta quasi nuda nel letto di Daniele Dal Moro | social impazziti | cos' è accaduto

Grande Fratello

Leggi Anche 'Grande Fratello': baci, coccole e accuse per i Donnalisi sotto le coperte La versione diSubito dopo lo scontro con Giaele De Donà,Saber resta in cortiletto a sfogarsi con ...Leggi anche > Gf, lite furiosa tra, Giaele e Oriana: arrivano quasi alle mani. 'Sei una morta di fame' Il percorso nasce dalle richieste del networking di contatti, con imprese ed ... Scontro nella Casa: è Dana Saber contro tutti - Mediaset Infinity Dana Saber continua a dividere i fan del GF Vip: la concorrente si è spogliata nel letto di Daniele Dal Moro e la polemica è nata in un lampo.GF Vip, pesante scontro tra Dana Saber e alcuni concorrenti: lei si trasferisce in piscina Ieri nella giornata di festa dell’Epifania non è ...