GF Vip 7 | quando rientra Antonino Spinalbese? Si mette male per l’ex di Belen

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ormai da diversi giorni – per la precisione da sabato 31 gennaio 2022 –è fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip 7 per motivi di salute. Inizialmente si era ipotizzato che si trattava di una scusa per trascorrere il Capodanno con la figlia Luna Marì, ma a quanto pare non è così, visto chenell’ultima diretta del GF Vip si è collegato dalla sua stanza in ospedale. Ma che succede davvero, erientrerà in Casa il parrucchiere genovese? GF Vip 7, come sta? Come dichiarato più volte da Alfonso Signorini,si sta sottoponendo a numerosi accertamenti medici. Ricoverato in una stanza d’ospedale, pare abbia sentito la sua famiglia (come del resto tutti gli altri concorrenti del Grande ...