GF Vip 7 | quando rientra Antonino Spinalbese? Si mette male per il concorrente

Leggi su kontrokultura

(Di sabato 7 gennaio 2023) Come stae soprattuttorientrerà in Casa? Questa è una delle domande che tutti si stanno facendo sui social. Ilinfatti come tutti sanno ha lasciato momentaneamente il gioco per degli accertamenti e da circa una settimana è in ospedale. Il coiffer precisamente ha abbandonato il programma il 31 dicembre poco L'articolo proviene da KontroKultura.