Gf Vip 7 | Luca Salatino e Soraia Ceruti davvero pronti alle nozze? La risposta a Verissimo

Fanpage.it

Mentre direttamente dalla Casa del Grande Fratello7 ci sarannoSalatino con la fidanzata Soraia. Come vederlo. L'appuntamento è per sabato 7 gennaio 2023 , come sempre su Canale 5 , a ...Dal GfarriveràSalatino, con il suo grande amore Soraia, per la quale ha lasciato la casa dopo 99 giorni. Nella puntata di domenica, Silvia Toffanin accoglie Maurizio Costanzo, in libreria ... Soleil Sorge dopo lo scontro con Luca Onestini al Gf Vip: L'80% del pubblico la pensa come me Luca Salatino racconta le difficoltà vissute con la madre: "Guardi la vita con altri occhi" Dopo aver deciso di abbandonare la Casa del Grande Fratello ...Tommasa Ottaviani Giovannoni, moglie dell'ex ministro Renato Brunetta, dovrà risarcire Matteo Renzi con una somma di 20mila euro. Il motivo del contendere è un tweet ...