, la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, ha soccorso oggi 73 persone, tra cui 16 minori non accompagnati, che viaggiavano su un gommone instabile e sovraffollato. I ...- - > Leggi Anche Migranti,attraccata al porto di Taranto: 'In Libia ucciso chi non poteva pagare il viaggio' In seguito al naufragio la procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta a ... Geo Barents soccorre 73 migranti su gommone instabile - Ultima Ora (ANSA) - ROMA, 07 GEN - Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere, ha soccorso oggi 73 persone, tra cui 16 minori ...Palermo, 7 gen. (Adnkronos) – Sono 73 le persone salvate oggi nel Mediterraneo dalla Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere. Fra loro anche 16 minori non accompagnati. I ...