Geo Barents assegnata ad Ancona | Msf | Troppo lontano

RaiNews

E sempre nel capoluogo marchigiano mercoledì 11 è attesa l'Ocean Viking. I salvataggi di ...19.45 Msf a Viminale:no Ancona,più sicuro Sud Medici Senza Frontiere chiede al Viminale di assegnare allaun porto "più vicino" rispetto ad Ancona. Per giungere a destinazione la nave impiegherà "3.5 giorni di navigazione con pessime condizioni meteo", scrive Msf sul web. "L'assegnazione di un ... Geo Barents soccorre 73 migranti su un gommone instabile, tra cui 16 minorenni non accompagnati Dopo la Ocean Viking, anche la nave Geo Barents di Medici senza frontiere, che soccorre i migranti nel Mediterraneo e che oggi ha salvato 73 persone, è stata destinata dal Viminale al porto di Ancona.Centodieci vite umane salvate dall’azione dei “disobbedienti” in mare. Dalle navi delle Ong che non si lasciano intimidire dai diktat governativi e da decreti leggi “disumani” oltre che in contrasto c ...