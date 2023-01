Gelbison-Avellino oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv edi, match valevole per la ventunesima giornata del campionato italiano di. Tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque sfide per i padroni di casa, che hanno bisogno di rialzare la testa per mantenere le dovute distanze dalla zona retrocessione. I biancoverdi, invece, hanno ottenuto tre vittorie nelle ultime quattro gare e sperano di continuare a scalare ulteriormente la graduatoria. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 7 gennaio alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports e nellaGol di Sky Sport. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA ...

Tutto C

Avellino, i 24 convocati di Rastelli per la Gelbison: presente D'Angelo Primo atto del 2023 biancoverde. Al "Guariglia" di Agropoli va in scena Gelbison-Avellino, valevole per il secondo turno del girone di ritorno ...In vista del match contro la Gelbison, previsto per la ventunesima giornata del campionato di serie C, girone C, il tecnico dell'Avellino Massimo Rastelli ha convocato 24 ...