Oggi il quotidiano britannico The Times ha pubblicato alcune dichiarazioni di Jonathan Dimbleby, amico del re, ed ex, che si è detto "perplesso" dalle memorie del principe, definendolo ...... giàdi Diana, racconta che, ogni volta che l'opinione pubblica ha dato segno di non digerire Camilla, Carlo ha lasciato trapelare notizie negative su altri membri della casaper ... Gb: ex biografo reale, 'Harry è una persona molto problematica ... (ANSA) - ROMA, 07 GEN - Continuano a far discutere le anticipazioni dell'autobiografia 'Spare' del principe Harry, secondogenito di re Carlo III e della defunta Lady Diana. Oggi il quotidiano britanni ...Con l’uscita del libro «Spare» dopo l’intervista-documentario in streaming su Netfllix, il principe ha deciso di vuotare il sacco: una giovinezza «nel caos», poi l’arruolamento, infine la scelta di Me ...