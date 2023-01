Gauff-Masarova stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Auckland 2023

SPORTFACE.IT

L'avversaria diin semifinale sarà la montenegrina Danka Kovinic , numero 60 del ranking WTA. ... Sarà un'altra qualificata la quarta semifinalista del torneo, la spagnola Rebeka, numero ...Cocosempre più favorita per la vittoria finale in quel del WTA 250 di Auckland 2023 al termine ... E i semifinale sarà una sfida tra qualificate, perché di fronte avrà la spagnola, anche ... Gauff-Masarova stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Wta ... It's not accurate to say that the sun finally came out for the ASB Classic, but one of the stars certainly shone bright.Gauff hasn't yet dropped a set at the Auckland hardcourt tournament and needed a little more than an hour to defeat seventh-seeded Kovinic ...