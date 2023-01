Galateo per leggere | il nuovo volume pubblicato dal Saggiatore

(Di sabato 7 gennaio 2023) Come si legge un libro? Ci hanno provato in molti a spiegarlo, a raccontarlo, qualcuno ha provato persino a def... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il Foglio

Un manuale per il corretto utilizzo dei libri, un filo rosso che lega gli autori ai lettori. Non c'è una risposta giusta, ma solo la buona usanza ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...