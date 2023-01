Futuro Leo Messi | bomba dalla Francia | non ci sono più dubbi

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 7 gennaio 2023) Dopo la vittoria del mondiale ildel campione è già scritto, Lionelmanda in delirio i tifosi PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM È finalmente rientrato indopo la vittoria del mondiale a coronamento di un sogno Lionel, rientro attesissimo dai tifosi del PSG che dopo le ultime disfatte della Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.