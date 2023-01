Francia | Deschamps | ' Contro l' Argentina 5 giocatori non pronti per questa sfida'

Adnkronos

... "ListItem", "position": 2, "name": "Mondiali Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/mondiali - calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ": 'Contro ...Oggi la federcalcio transalpina infatti ha ufficialmente annunciato il rinnovo del contratto di un altro ex bianconero, Didier. E per Zizou le porte si sono chiuse. Deschamps rinnova, sarà ct della Francia fino al 2026 (ANSA-AFP) - PARIGI, 07 GEN - Il ct della Francia Didier Deschamps ha prolungato il contratto che lo lega alla Nazionale transalpina fino al 2026. Lo ha annunciato a Parigi l'allenatore dei ...L'allenatore della Francia Didier Deschamps ha rivelato che alcuni dei giocatori della sua squadra non erano in condizione di giocare la finale della Coppa del Mondo 2022. “Abbiamo affrontato in final ...