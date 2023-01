FOTO – Striscione fuori lo Stadium dei tifosi della Juventus per Vialli

(Di sabato 7 gennaio 2023) In memoria. Non poteva assolutamente mancare la dedica deia direzione di Gianluca. Un grande uomo ed un sublime calciatore, capace di scrivere pagine indelebilistoria del calcio italiano ed europeo. Con la magliaVecchia Signora si è consacrato proprio nel palcoscenico europeo, conquistando quel trofeo che gli era sfuggito 4 anni prima con la Sampdoria. Ad oggi infatti, rimane l’ultimo capitano bianconero ad aver alzato la tanto agognata Champions League, in quello straordinario 1996.dall’Allianzè stato quindi affisso unoin onore all’ex giocatore del Chelsea. Così ibianconeri hanno voluto omaggiare e ringraziare Gianluca ...

Sportitalia

Con questo, i supporter bianconeri ricordano l'ex attaccante che è stato il capitano nel ... Di seguito la"Luca Vialli segna per noi". Un coro diventatoe adesso un saluto anticipato, mercoledì sera in Cremonese - Juventus. Una delle Sue ... La sua Juve è in quella, ma la sua firma è la ... Juventus, striscione a sostengo di Vialli a Cremona (FOTO) Juve Udinese, striscione per Gianluca Vialli all’esterno dell’Allianz Stadium. L’omaggio all’ex attaccante – FOTO «Capitano vero. Vialli eroe bianconero». È lo striscione esposto all’esterno dell’Alli ...I tifosi bianconeri hanno dedicato uno striscione fuori l'Allianz Stadium a Gianluca Vialli. "Capitano vero, Vialli eroe bianconero", si legge.