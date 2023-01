Formazioni ufficiali Liverpool-Wolves | FA Cup 2022 2023

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ledi, sfida valida per i 32esimi di finale della FA Cup. Terzo turno piuttosto intrigante, tra due compagini che militano entrambe in Premier League, seppur con ambizioni diverse. Istanno vivendo una stagione molto complicata, ma quella dei Reds, in base alle aspettative che c’erano, forse sta anche andando peggio. Salah e compagni devono rialzarsi dopo il brutto ko contro il Brentford dello scorso week-end. Il fischio d’inizio è fissato alle 21:00 di sabato 7 gennaio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.: in attesa: in attesa ...

Fantacalcio ®

Sono state diramate ledi Juventus - Udinese, sfida valida per la 17° giornata di Serie A. La Juventus ha vinto 10 delle ultime 13 sfide contro l'Udinese in Serie A (2N, 1P) andando sempre a bersaglio (...Ledi Juventus - Udinese JUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny; Danilo, Rugani, Alex Sandro; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Kean. Allenatore: Allegri. A ... Chelsea-Manchester City, le formazioni ufficiali Sono state rese note le formazioni ufficiali di Foggia-Picerno, match valevole per la 21^ giornata di campionato del Girone C di Serie C. Di seguito, le scelte dei due tecnici: ...La partita Juventus Next Gen - Pordenone di Domenica 8 gennaio 2023 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per Serie C - Girone A ...