(Di sabato 7 gennaio 2023) L'allarme del Sunia sui mancati finanziamenti per morosità incolpevole, in ballo ci sono tre milioni di euro 'Intanto ci saranno 160 sfratti, è urgente istituire a Siena una commissione sul disagio ...

L'allarme del Sunia sui mancati finanziamenti per morosità incolpevole, in ballo ci sono tre milioni di euro 'Intanto ci saranno 160 sfratti, è urgente istituire a Siena una commissione sul disagio ...Hanno intenzione di scaricare le colpe delle maggiori accise su benzina o gasolio sui vertici dell'amministrazione O è colpa di un dirigente il taglio delper gliAvevano detto di ... Fondo affitti a rischio per 1200 senesi "Così colpiti gli inquilini più fragili" “Le priorità di questo governo sono incomprensibili: lo stop al Fondo Affitti è indecente. La scelta di bloccare gli aiuti alle famiglie in difficoltà economica per pagare gli affitti ci racconta molt ...ASCOLI È un nuovo anno ancora nel segno dell’emergenza sociale. A confermarlo il numero record di richieste, pervenute e ammesse a Palazzo Arengo, presentate da ben 403 famiglie ...