Flavio Briatore e Barbara D’Urso beccati insieme in hotel a Milano | l’ultimo gossip

Corriere della Sera

Barbara D'Urso einsieme in un hotel di lusso a Milano : è la notizia di gossip che campeggia sulla prima pagina del nuovo numero di 'Diva e Donna' e che in poche ore ha infiammato il web. La ...Stiamo parlando di nientepopodimeno che di! Fonti certe hanno confermato che i due avrebbero raggiunto separatamente l'albergo, cercando di sviare l'attenzione dei fotografi , ... Barbara D'Urso e la «notte in hotel insieme a Flavio Briatore», il gossip I due sarebbero entrati in due momenti diversi nell'albergo proprio per non dare nell'occhio e poi si sarebbero incontrati ...Cosa c'è di più bello di andare al mare in pieno inverno Le star lo sanno bene e sono state moltissime quelle che hanno scatenato l'invidia dei loro followers, approfittando della pausa natalizia per ...