Flat tax | autonomi e dipendenti | chi paga di più

Leggi su italiasera

(Di sabato 7 gennaio 2023) (Adnkronos) – Con l’innalzamento dellatax fino a 85 mila euro di fatturato, glicontinuano are più tasse dei lavoratori. Solo nella fascia di reddito tra i 60 e i 65 mila euro, le partite Iva che si avvalgono della tassa piattano meno. In tutte le altre comparazioni, vale a dire tra i 10 mila di reddito fino a 55 mila euro, glino sempre molto più di impiegati e operai, con punte tra i 3.760 e i 3.875 euro all’anno nella fascia di reddito tra i 25 e i 30 mila euro, prelievo aggiuntivo che sale attorno ai 4.200 euro con redditi tra i 15 e i 20 mila euro. Se, poi, il confronto si fa tra ie i lavoratoriche non applicano latax, il maggior ...