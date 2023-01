Firenze | cani avvelenati | al via la bonifica del parco dell’Isolotto con unità cinofila

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il sopralluogo è andato avanti per quasi tre ore in un'area di quasi 4 ettari, adiacente il palazzo Wanny, impiegando due- un labrador e un pastore tedesco malinois - specializzati nel ritrovamento di esche pericolose L'articolo proviene daPost.

Durante il sopralluogo effettuato dall'unità cinofila antiveleno di Follonica non sono state individuate le esche che avrebbero ucciso deinel parco di San Bartolo a ..., dopo i casi di morte di alcuniper sospetto avvelenamento avvenuto nel parco di San Bartolo a Cintoia, i carabinieri forestali hanno fatto intervenire l'unità cinofila del reparto ... Cani avvelenati a Firenze: "5mila euro per chi aiuterà a trovare il colpevole" Firenze, veleno nel parco di San Bartolo a Cintoia: Carabinieri cinofili rastrellano il parco con cani molecolari (Gianluca Moggi/New Press Photo) Firenze, veleno nel parco di San Bartolo a Cintoia: C ...Il sopralluogo è andato avanti per quasi tre ore in un'area di quasi 4 ettari, adiacente il palazzo Wanny, impiegando due cani - un labrador e un pastore tedesco malinois - specializzati nel ritrovame ...