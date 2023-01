Fiorentina vs Sassuolo 2-1 | Saponara | Berardi | Gonzalez

Agenzia ANSA

...00 Olympiacos - Milano 82 - 66 20:30 Valencia - Crvena Zvezda 75 - 77 Visualizza Euroleague VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 20:30 Casalmaggiore - Chieri 2 - 3 CALCIO - SERIE A 15:00...... Napoli 41 punti; Juventus* 37; Milan 36; Inter 33; Lazio e Roma 30; Atalanta 28; Udinese* 25;* 23; Torino 22; Bologna 19; Empoli e Lecce 18; Salernitana, Monza e* 16; Spezia 14; ... Serie A: Fiorentina-Sassuolo 2-1 Dopo il pareggio in casa contro il Monza la Fiorentina aveva margine d'errore equivalente a 0 contro il Sassuolo di Dionisi, una squadra reduce da un momento molto negativo. Non portare a casa tre ...FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina torna alla vittoria nell’anticipo della 17esima giornata grazie alle reti di Saponara e Gonzalez su rigore: in gol Berardi per il Sassuolo sempre dagli undici metri ...