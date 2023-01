Fiorentina - Sassuolo | le pagelle | Saponara entra e segna | 7 Toljan balla | 5

Agenzia ANSA

Un bel tuffo su Frattesi e un'uscita su Pinamonti. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ......00 Olympiacos - Milano 82 - 66 20:30 Valencia - Crvena Zvezda 75 - 77 Visualizza Euroleague VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 20:30 Casalmaggiore - Chieri 2 - 3 CALCIO - SERIE A 15:00... Serie A: Fiorentina-Sassuolo 2-1 FIRENZE (ITALPRESS) – La Fiorentina torna alla vittoria nell’anticipo della 17esima giornata grazie alle reti di Saponara e Gonzalez su rigore: in gol Berardi per il Sassuolo sempre dagli undici metri ...Era in un ambiente ostile perchè lo fischiavano tutti, ma può fare ancora meglio.”. “Dobbiamo migliorare e giocare partita per partita Certo, non avrei firmato per 16 punti dopo 17 partite.”. “Vedevo ...