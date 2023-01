Fiorentina-Sassuolo | infortunio alla coscia destra per Pinamonti | al suo posto Alvarez

(Di sabato 7 gennaio 2023)per Andreanel match tra, valido per la 17esima giornata della Serie A 2022/2023. L’attaccante dei neroverdi ha accusato un problemaed è stato costretto a lasciare il campo al 69?: al suoGasperini ha fatto entrare. Attesi aggiornamenti sulle condizioni del 23enne. SportFace.

Si apre la 17/a giornata di Serie A con1 - 1 DIRETTA 57' GOL!1 - 1! Rete di Domenico Berardi! Il numero 10 trasforma il penalty incrociando la conclusione e spiazzando Terracciano. 48' GOL! ...Episodio da moviola incon il calcio di rigore concesso dall'arbitro Gianluca Manganiello dopo la revisione Var che porta al monitor il fischietto piemontese, chiamato a valutare il tocco galeotto di ...Prima della partita di oggi pomeriggio nell’anticipo della giornata di Serie A tra Fiorentina e Sassuolo, la 17° giornata vi è stato l’omaggio a Gianluca Vialli, morto ieri a Londra per un tumore al ...(ANSA) - ROMA, 07 GEN - Con Fiorentina-Sassuolo, 17/a giornata del massimo campionato, prende il via l'omaggio di tutta la Serie A a Gianluca Vialli, morto ieri a Londra per un tumore al ...