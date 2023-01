Fiorentina-Sassuolo | il ricordo di Astori | immagini sul maxi schermo nel pre-partita

(Di sabato 7 gennaio 2023), il club viola ricorda il compianto Davide, che quest’oggi avrebbe compiuto 36 anni Davidecontinua a non venire dimenticato dal popolo dellache, in occasione della sfida contro il, ha ricordato l’ex capitano che oggi avrebbe compiuto 36 anni. Proiettate sul, alla lettura delle formazioni, alcuneraffiguranti il difensore tristemente scomparso nel 2018. L'articolo proviene da Calcio News 24.

L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 17ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Manganiello. L'EPISODIO CHIAVE DEL .A pochi minuti dal calcio d'inizio di Fiorentina-Sassuolo Armand Laurientè ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole del laterale neroverde. Nel dettaglio "Non è un gran momento per noi, l ...Alessio Dionisi , allenatore dei neroverdi, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match tra Fiorentina e Sassuolo. Queste le sue parole: "Frattesi deve mettere la stessa ...