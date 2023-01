Fiorentina-Sassuolo | Bonaventura | “Normale soffrire | ora serve filotto”

(Di sabato 7 gennaio 2023) “Abbiamo sofferto, ma èperché ilè una buona squadra e abbiamo giocato colpo su colpo, occasioni loro occasioni noi, però alla fine siamo stati bravi a fare il secondo gol. Possiamo tornare in Europa, vogliamo giocare quelle partite del mercoledì e non vederle da casa. Siamo indietro, dobbiamo alzare il livello e fare undi risultati“. Così Giacomo, ai microfoni di Dazn, commenta la vittoria dellasulper 2-1, grazie al gol di Nico Gonzalez su rigore in pieno recupero. A proposito dell’argentino, l’ex Atalanta e Milan aggiunge: “Abbiamo fiducia in lui, speriamo stia bene e che dia il suo contributo. Penso che chi ha giocato fino adesso al suo posto ha fatto molto bene quindi dovrà fare bene: sappiamo che è un giocatore che ha ...

