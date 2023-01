Fiorentina - Sassuolo 2 - 1 | Nico Gonzalez torna e decide la partita - Sport - Calcio - lanazione it

Giacomo Bonaventura, centrocampista della, ha parlato del rinnovo di contratto dopo il match con ilGiacomo Bonaventura, centrocampista della, ha parlato a DAZN. PAROLE - "Abbiamo fatto una partita di sofferenza, ma è normale perché ilè una buona squadra. Alla fine ...Commenta per primo Alessio Dionisi , tecnico del, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro la: 'Abbiamo fatto un'ottima prestazione, se guardiamo al risultato non possiamo essere soddisfatti. Senza quell'episodio, discutibile, ...Vincenzo Italiano ha commentato così il successo in extremis della sua Fiorentina sul Sassuolo: "Vittoria che volevamo, anche se è stata meno qualitativa rispetto alla prestazione contro il Monza - le ...Di seguito le migliori foto realizzate da FirenzeViola.it della vittoria della Fiorentina contro il Sassuolo per 2-1 grazie alle reti di Saponara e Gonzalez.