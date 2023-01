Fiorentina-Sassuolo 2-1 | Dionisi | “Sono rammaricato Rigore? Terzic era in fuorigioco”

(Di sabato 7 gennaio 2023) “Abbiamo fatto un ottima prestazione. Ma se guardiamo il risultato non possiamo essere soddisfatti”. Questa tutta la delusione di Alessiodopo la sconfitta del suosul campo delladella 17esima giornata della Serie A 2022/2023. “Nel primo tempo abbiamo avuto tante occasioni, nel secondo è stata più equilibrata. Senza quell’episodio discutibile lanon avrebbe vinto” ha aggiunto l’allenatore, che si è poi soffermato a parlare proprio dell’episodio del: “In primisera in. Nessuno lo nota ma c’è. Poi se l’arbitro dice di non aver visto nessun fallo di mano, perché poi lo mandano al Var?”. Su Pinamonti: “Sinceramente non lo so. Lo vedevo stanco e ho chiamato il cambio, e mentre l’ho chiamato l’ha chiesto lui. ...

Calciomercato.com

La squadra di Italiano ha la meglio sui neroverdi solo nel finale su rigore, in una gara molto equilibrata e si porta a 23 punti Lasi impone 2 - 1 al Franchi contro ile torna al successo dopo il pari con il Monza . La squadra di Italiano ha la meglio sui neroverdi solo nel finale su rigore in una gara molto ...Alle 15.00 è andato in scena il match tra. Durante la partita ci sono stati due rigori assegnati grazie al VAR Alle 15.00 è andato in scena il match tra, con due rigori che sono stati assegnati ... Il rigore di Gonzalez manda in crisi il Sassuolo: vince 2-1 la Fiorentina | Primapagina Si è conclusa la partita tra Fiorentina e Sassuolo, anticipo del sabato delle 15,00 della diciassettesima giornata di Serie A. A festeggiare sono i viola, che si sono imposti di ...Decide la gara un calcio di rigore di Nico Gonzalez al 90’: la squadra di Dionisi in crisi e ferma al quart’ultimo posto con 16 punti ...