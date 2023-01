Fiorentina Sassuolo 0-0 LIVE | Terracciano super su Frattesi

(Di sabato 7 gennaio 2023) All’Artemio Franchi, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Artemio Franchi va in scena il match valido per la 17ª giornata di Serie A tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Le formazioni ufficiali di(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bianco, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouamé; Cabral. Allenatore: ...Con, 17/a giornata del massimo campionato, prende il via l'omaggio di tutta la Serie A a Gianluca Vialli, morto ieri a Londra per un tumore al pancreas. Un minuto di silenzio è stato ...Manca poco alla prossima giornata di campionato, al fantacalcio bisogna stare attenti anche alle scelte per i difensori. Qui ce ne sono sei per il turno di Serie A che sta per… Leggi ...L'affare è fatto, restano solo da stabilire le tempistiche, Ma da Rimini garantiscono che il Toro ha chiuso per... Il centrocampo del Torino ha bisogno di un rinforzo come ripete mister Juric da quest ...