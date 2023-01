Fiorentina Sassuolo 0-0 LIVE | subito chance per Berardi

(Di sabato 7 gennaio 2023) All’Artemio Franchi, il match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio Artemio Franchi va in scena il match valido per la 17ª giornata di Serie A tra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

, il club viola ricorda il compianto Davide Astori, che quest'oggi avrebbe compiuto 36 anni Davide Astori continua a non venire dimenticato dal popolo dellache, in ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 17ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Manganiello. L'EPISODIO CHIAVE DEL .A pochi minuti dal calcio d'inizio di Fiorentina-Sassuolo Armand Laurientè ha parlato ai microfoni di Dazn. Di seguito le parole del laterale neroverde. Nel dettaglio "Non è un gran momento per noi, l ...Alessio Dionisi , allenatore dei neroverdi, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match tra Fiorentina e Sassuolo. Queste le sue parole: "Frattesi deve mettere la stessa ...