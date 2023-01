Fiorentina | Martinez Quarta | «Il Sassuolo ha bisogno di fare risultato»

(Di sabato 7 gennaio 2023), difensore della, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il: le dichiarazioniha parlato a Dazn prima di. LE PAROLE – «Abbiamo preparato la gara in allenamento, li conosciamo e sappiamo come giocano. Loro hannodi, vengono da alcune sconfitte, sarà tosta». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Footballnews24.it

Quarta, difensore della, ha parlato prima del fischio d'inizio del match contro il Sassuolo: le dichiarazioniQuarta ha parlato a Dazn prima di- Sassuolo. LE ...... la seconda dell'anno per le due squadre che arrivano rispettivamente dal pari con lae ... In avanti Dzeko e Lukaku dovrebbero essere confermati anche se scalpita Lautaroche ... Fiorentina-Sassuolo, Martinez Quarta: “Li conosciamo, partita tosta” Formazioni ufficiali Fiorentina-Sassuolo - Dopo la delusione in casa contro la Sampdoria, Alessio Dionisi dovrà affrontare la Fiorentina di Italiano.La Fiorentina di Vincenzo Italiano cerca rinforzi nel reparto offensivo per confermare un piazzamento nelle coppe europee.