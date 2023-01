Fiorentina | Italiano | 'Cabral sta iniziando a ingranare | oggi mi aspetto una conferma'

Labaro Viola

... bandiera e pezzo di storia dei blucerchiati, e di tutto il movimento calcistico. Di seguito i miei pronostici per questa giornata.- Sassuolo 1X+GG (1.86) Juve - Udinese UN 3,5 (...(4 - 2 - 3 - 1): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bianco, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Kouame; Cabral. Allenatore: Vincenzo. SASSUOLO (4 - 3 - 3): ... Italiano: "Grande prestazione, potevamo fare il 2-0. Petagna ci ha graziato. Bianco mi è piaciuto" Senza togliere meriti ad una Fiorentina ben messa in campo, ma Italiano ormai lo si conosce, e persino con il coraggio di tenere alcuni dei cosiddetti titolari in panchina. Ohhh, gente che i mondiali ...Terzultima giornata del girone d’andata di Serie A. Sabato 7 gennaio scendono in campo Fiorentina e Sassuolo, match che apre il 17^ turno di campionato. Orario di Fiorentina-Sassuolo e dove vederla in ...