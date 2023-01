(Di sabato 7 gennaio 2023) Il trentenne italiano era stato accusato dall'FBI di aver truffato per anni l'editoria di mezzo mondo: ancora non si sa perché l'abbia fatto

L'italiano, arrestato l'anno scorso a New York, ha ammesso di aver rubato circa 1000 manoscritti inediti di scrittori famosi. Lo riferisce la procura della metropoli americana in una nota. Il ...... arrestato 29enne italiano: avrebbe rubato manoscritti inediti - 'Truffato anche un premio Pulitzer' Usa, manoscritti rubati: l'italiano arrestato si dichiara colpevole 'ha ... Filippo Bernardini ha ammesso di essere il “ladro di manoscritti” Un anno dopo l'arresto restano ancora sconosciute le motivazioni delle sue azioni: la vicenda sta però per 'chiudersi' Si appresta a chiudersi la vicenda di Filippo… Leggi ...L'italiano Filippo Bernardini, arrestato negli Usa l'anno scorso, ha ammesso di aver rubato circa mille manoscritti inediti di scrittori famosi, incluso un vincitore del premio Pulitzer e Margaret Atw ...