Filippo Bernardini | chi è il «ladro di manoscritti» che per anni ha truffato l’editoria mondiale

(Di sabato 7 gennaio 2023), ovvero il «» che per diverso tempo ha messo in agitazione il mondo del, ha confessato di aver rubato oltre milledi libri non ancora pubblicati. Confermando così l’accusa rivolta dalla procura federale di New York, nell’ambito di un patteggiamento della pena. Il trentenne, colpevole di frode telematica, sarà condannato ad aprile. Il reato, secondo quanto ricostruisce la Bbc, comporta una pena massima di 20di carcere. «Sapevo che le mie azioni erano sbagliate», ha dettodavanti alla Corte. Il movente delle sue azioni, tuttavia, rimane poco chiaro: inon sarebbero stati diffusi su Internet, né sono state fatte richieste di riscatto. La pista ritenuta più probabile, al momento, è ...

Il Post

