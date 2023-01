Figlio muore per un malore improvviso | la madre non regge al dolore e si spegne nel sonno poche ore dopo

LA NAZIONE

per un malore improvviso, la madre non regge al dolore e si spegne nel sonno poche ore dopo L'incidente La bambina è nata a Reggio Calabria. Il tragico incidente è avvenuto giovedì sera, ...... il dolore della mamma di Valentina: 'La mia vita non ha più senso senza te'in casa tra le braccia delle figlie: Franco era andato in pensione due mesi fa Ilcamionista morto per un ... Muore di crepacuore poche ore dopo il figlio. Lo aveva visto spirare sotto i suoi occhi «Dio mi ha tolto la cosa più bella che avevo…la mia vita non ha più senso senza te». Sono le parole della mamma Francesca condivise su Facebook dopo la morte ...Madre e figlio morti a poche ore di distanza. Un destino tragico quello che ha unito anche oltre la vita un uomo di 45 anni e la sua mamma, 78 anni, che è deceduta per un malore nella ...