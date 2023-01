Fibra Tim fino a 10 Gbps ma non solo in offerta

Leggi su pantareinews

(Di sabato 7 gennaio 2023)Tim ha una velocità unica in Italia in grado di raggiungerea 10pari a 10 volte la tipica connesione inottica a 1della maggior parte degli operatori. L’dell’operatore però non si limita a tali velocità e se non ne hai necessità oppure non hai i dispositivi compatibili con tali velocità puoi approfittare di una delle tariffe in promozione. Ad esempio, per i già clienti mobile la tariffa sul fisso è super conveniente, tariffe in promozione anche per i nuovi clienti che vogliono tutto incluso oppure per coloro che hanno un ISEE sotto i 20.000€ e desiderano acquistare un PC in abbinamento alla tariffa per la. LaTim può essere attivata direttamente online sul sito dell’operatore (tramite questo link ...