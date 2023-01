Ferri | «Vialli aveva il senso del gruppo»

(Di sabato 7 gennaio 2023) Riccardoha condiviso con Gianlucatante avventure nella Nazionale di Vicini. Le racconta al Corriere della Sera ITALIA ’90 – «Eravamo i ragazzi di Azeglio.è diventato in fretta il leader di quel. Mi ha colpito il suodi responsabilità ai Mondiali del ’90 che ha cominciato da titolare prima di lasciare il posto a Baggio e Schillaci. Anche dalla panchina Luca ha continuato a dare suggerimenti e a incoraggiare.ildel». VI SENTIVATE SPESSO? – «Non tanto. La vita ci ha separato, come spesso succede. Ma eravamo uniti nella chat intitolata Notti magiche che avevo creato quando è mancato Vicini. In quei messaggi c’era tanto della nostra vita. Ci sentivamo per gli auguri o quando c’era un evento, ...

'Il 22 dicembre, quando c'è stato il compleanno dello zio Bergomi, è rimasto in silenzio e lì abbiamo capito...', queste le parole di Riccardo su Gianluca, ex compagno di nazionale, raccontate al Corriere della Sera.