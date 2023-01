?Ferdinando Camon | il coraggio della realtà

Leggi su panorama

(Di sabato 7 gennaio 2023) L’integrazione difficile, spesso impossibile, degli immigrati, il cinismo che soffoca ogni pietà, il cristianesimo che perde forza. Nel suo nuovo libro, l’intellettuale veneto affronta i temi più duri di questo tempo. E, con un approccio «pasoliniano» alle contraddizioni sociali, non ha paura di usare la forma più scomodaletteratura: la poesia.sa, temeraria, ardimentosa è la poesia. S’arrampica e s’avventura dove la prosa non può. Quando laè groviglio e le risposte latitano ci si appella alla poesia. Non però a una poesia rifugio, che ci ripiega su noi stessi e nella psiche com’è quella che allaga tanta produzione attuale. E nemmeno a quella poesia che chiamiamo impegnata o «civile», talmente abituale da risultare irrilevante quando non respingente. Ma a una poesia che si potrebbe definire realista o sociale. ...