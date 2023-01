Fentanyl | la droga più cattiva è arrivata qui da noi

Leggi su panorama

(Di sabato 7 gennaio 2023) I «cartelli» messicani l’hanno fatto dilagare negli Stati Uniti. Ora questo micidiale oppioide sintetico si diffonde anche in Europa. Facendo prospettare fino a 200 mila decessi all’anno. Uno tsunami, come ammette la stessa Ue, a cui siamo impreparati. Centomila morti l’anno per overdose da, il potente oppiaceo sintetico, 50 volte più potente dell’eroina e 100 più potente della morfina, rischiano nei prossimi anni di non essere solo un record di Stati Uniti e Canada ma di entrare nelle statistiche europee del 2023. Sì, ilsta arrivando in Europa e a dirlo sono i primi, inquietanti sequestri di questapronta a invadere il mercato di casa nostra. Ad agosto 2022 in Francia, nel dipartimento di Landes, ne sono state sequestrate dalla polizia 20 mila pasticche: appena 8,5 chilogrammi ma in grado di uccidere oltre 8 ...