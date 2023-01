Fenerbahce-Galatasaray domenica 08 gennaio 2023 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Infobetting

...30 TS Galaxy - Stellenbosch 16:30 TURCHIA SUPER LIG Karagumruk - Konyaspor 0 - 0 (*) Ankaragucu - Kayserispor 14:00 Giresunspor - Umraniyespor 14:0017:00Nel caso in cui invece dovesse effettivamente andare in scadenza, Alex Sandro potrebbe interessare ale al, società turche che sarebbero pronte a garantirgli un ingaggio più ... Fenerbahce-Galatasaray (domenica 08 gennaio 2023 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Il Galatasaray è primo in Super Lig, forte di aver ripreso il campionato con l'ennesima vittoria che ha permesso al club di Istanbul di confermarsi al vertice in classifica. Ma la squadra di Okan Buru ...