Federico Fashion Style passa la Befana senza figlia | denuncia l’ex moglie e si sfoga sui social

(Di sabato 7 gennaio 2023)e Letizia Porcu sono sempre più ai ferri corti. A compromettere sempre di più il rapporto, oltre al gossip sulla nuova relazione deldel parrucchiere dei vip, è stato un episodio che ha fatto infuriare l’hairstylist. Tanto che hato il giorno dell’Epifania al comando dei carabinieri di Anzio per sporgerecontro la donna. Il parrucchiere dei vip, all’anagrafeLauri, tramite alcune storie su Instagram, ha informato i suoi follower dell’ennesimo dramma vissuto dal momento del divorzio. Il parrucchiere 33enne, infatti, non lo dice esplicitamente ma fa capire che ci sono problemi concompagna per la gestione della, Sophie Maelle di 5 anni. “Io non mollo. ...

ilmessaggero.it

Style, lo sfogo disperato 'Io non mollo. Nessuno può allontanarmi da te, tu sei la mia vita, il mio respiro, la mia gioia, la mia forza, il mio presente, il mio futuro!' scrive Lauri.Befana amara perStyle. Il parrucchiere dei vip, all'anagrafeLauri, dopo la separazione dalla compagna Letizia Porcu, ... Federico Fashion Style, Befana senza la figlia: «Nessuno può allontanarmi da te». Poi denuncia l'ex compagna L Federico Fashion Style e Letizia Porcu sono sempre più ai ferri corti. Dopo che il gossip negli ultimi giorni ha rivelato la nuova relazione dell'ex moglie ...E' disperato Federico Fashion Style: la sua ex non gli permette di vedere sua figlia, va in caserma per denunciare ...