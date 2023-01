Federico Fashion Style denuncia l’ex moglie dopo aver passato la Befana senza la figlia | “Io non mollo”

leggo.it

Style avrebbe dovuto trascorrere il giorno dell'Epifania assieme alla figlioletta, così come accordato con l'ex compagna Letizia Porcu . Ciò però non è accaduto. Di conseguenza, il ...E' disperatoStyle: la sua ex non gli permette di vedere sua figlia, va in caserma per ... Federico Fashion Style, Befana senza figlia: denuncia l'ex moglie e si sfoga sui social Federico Fashion Style ha denunciato l'ex moglie sfogandosi sui social: "A te che mi guardi, pensa che il male non lo fai a me, ma a una piccola innocente".Epifania in caserma per il parrucchiere dei vip. La piccola Sophie Maelle doveva stare con lui ma la sua ex moglie si è resa irreperibile ...