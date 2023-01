Farmaci carenti | Cattani | ' Ecco quali sono e cosa c' entra la Cina' - Magazine - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

Il presidente di Farmindustria: 'Vi spiego le cause di un fenomeno non solo italiano. Cosa chiediamo al governo. Ai cittadini dico: non fate ... Farmaci carenti, Cattani: "Ecco quali sono e cosa c'entra la Cina" Il presidente di Farmindustria: "Vi spiego le cause di un fenomeno non solo italiano. Cosa chiediamo al governo. Ai cittadini dico: non fate accaparramenti" ...Carenza farmaci in Italia e negli altri Paesi. Per Silvestro Scotti non c'è motivo di allarmarsi né di fare scorte ...