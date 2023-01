Famiglie e bonus Arriva un contributo davvero utile

(Di sabato 7 gennaio 2023) In questo periodo stando unmensile che riguarda quelleche assumono con un regolare contratto sia le colf che le badanti. Varie sono le misure con le quali il Ministero del Lavoro punta proprio a contrastare il lavoro irregolare che purtroppo continua a dilagare in Italia. L’obiettivo del nuovo Governo Meloni è proprio quello di ridurre il lavoro sommerso, irregolare, nero di almeno 2 punti percentuali entro l’anno del 2025. È stato proprio il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, a portare avanti quello che risulta essere il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso. Questo piano prevede l’avvio di alcune misure le quali devono proprio puntare a regolarizzare il lavoro, soprattutto quando si parla di lavoro in nero, irregolare. .(pixabay.com)Il Piano cerca ...

LA NAZIONE

... si tratta dell'ennesima stangata per lee i pendolari. Secondo il Codacons, mettendo ... Addio altrasporti. Al rialzo del biglietto per i mezzi pubblici si aggiunge lo stop al...... al di là delle cifre riusciamo ad attrarre sempre più investimenti da parte delleche ...la nuova emissione al via oggi 6 Luglio A chi spetta il nuovoredditi alimentari e da quando si ... Bonus famiglie, ecco le scadenze: come fare domanda Non puoi assolutamente perderti questo Bonus 2023: cosa devi fare e, ti anticipiamo, ti devi anche dare una mossa, cosa sapere.Si tratterà di un contributo statale su base mensile, rapportato all' Isee , per aiutare le famiglie nell'assunzione regolare di collaboratori domestici, baby sitter, colf e badanti. Colf e badanti, c ...