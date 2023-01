(Di sabato 7 gennaio 2023) AGI - Indurante le vacanze di Natale è stato registrato un netto aumento delle chiamate di allarme lanciate in automaticoma nella stragrande maggioranza dei casi si trattava di. Come riferisce la Centrale unica di emergenza della Provincia autonoma di Trento, rispetto all'autunno l'aumento medio della chiamate è stato pari al 30%. Alle chiamate innescateutenti sulle piste da sci è stato rilevato che quest'anno si è verificato un aumento considerevole delle chiamate di allerta lanciate in automatico. Gli orologi di nuova generazione sono stati predisposti in modo tale da rilevare la caduta di chi li indossa lanciando l'allarme ai soccorritori condividendone la posizione. Come riferisce ...

AGI - Agenzia Italia

...le vacanze di Natale è stato registrato un netto aumento delle chiamate di allarme lanciate in automatico dagli smartwatch ma nella stragrande maggioranza dei casi si trattava di. Come ...Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di, che gli operatori sono comunque chiamarti a gestire, verificando le coordinate e ricontattando il numero dal quale proviene la ... Falsi allarmi di sciatori. I soccorsi in Trentino beffati dagli smartwatch Cadere sulle piste da sci, si sa, può capitare anche agli sciatori più esperti. E la tecnologia in molti casi può aiutare il malcapitato di turno a lanciare un SOS ma, ...La Centrale unica di emergenza trentina: picchi di 10 al giorno per gli orologi di nuova generazione progettati per rilevare la caduta di chi li indossa. L’invito: “Interrompete la chiamata se non nec ...