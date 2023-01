FA Cup 2022 2023 | terzo turno | Newcastle eliminato | impresa Sheffield Wednesday

Leggi su sportface

(Di sabato 7 gennaio 2023)clamorosa dello, che neldella FA Cuphailper 2-1. La squadra di casa, militante in League One, ha sfruttato il fattore campo e grazie alla doppietta di Windass tra il 52? e il 65? ha reso vano il gol del 2-1 messo a segno da Guimaraes al 69?. Cade quindi una delle squadre più in forma della Premier League e lo fa per mano di una squadra militante nella terza serie del calcio inglese. Negli altri match del tardo pomeriggio da segnalare la vittoria esterna del West Ham, che hail Brighton a domicilio per 1-0 con il gol decisivo messo a segno da Benrahma al 79?. Passa ilanche il Grimsby, che a ...