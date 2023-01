FA Cup 2022 2023 | Mac Allister entra e fa doppietta | il Brighton dilaga a Middlesbrough | fuori Nottingham e Bournemouth

(Di sabato 7 gennaio 2023) Continuano i trentaduesimi di finale di FA Cup. Mactrascina ilai sedicesimi con unanel secondo tempo. I ragazzi di De Zerbi battono 5-1 a domicilio ilgrazie alle reti di Gross, Lallana, Undav e ladel neo campione del mondo. Avanti il Fulham che batte 2-0 in trasferta l’Hull City. Decisivi i gol di Kurzawa e James. Tante sorprese nella più celebre competizione inglese. Esce il Bornemouth, che perde 4-2 in casa contro il Burnley, club storico ma che ad oggi milita in Championship. Crolla ilForest che viene asfaltato 4-1 dal Blackpool, club che si trova in zona retrocessione in Championship. SportFace.

